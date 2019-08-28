На заводе «Красное Сормово» произошло ЧП

В ходе возникшего на территории предприятия пожара погибли два человека, еще один госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела. Сообщение о возгорании поступило в 8:21, площадь пожара составила пять квадратных метров, уже к 10:20 он был потушен. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

На месте происшествия губернатор Глеб Никитин провел совещание с представителями спецслужб и руководством завода.

Соболезнования семьям погибших выразил гендиректор предприятия Михаил Першин.