На заводе «Красное Сормово» произошло ЧП
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.
В ходе возникшего на территории предприятия пожара погибли два человека, еще один госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела. Сообщение о возгорании поступило в 8:21, площадь пожара составила пять квадратных метров, уже к 10:20 он был потушен. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.
На месте происшествия губернатор Глеб Никитин провел совещание с представителями спецслужб и руководством завода.
Соболезнования семьям погибших выразил гендиректор предприятия Михаил Першин.