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Фото: Андрей Абрамов

На заводе «Красное Сормово» произошло ЧП

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

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В ходе возникшего на территории предприятия пожара погибли два человека, еще один госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела. Сообщение о возгорании поступило в 8:21, площадь пожара составила пять квадратных метров, уже к 10:20 он был потушен. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

На месте происшествия губернатор Глеб Никитин провел совещание с представителями спецслужб и руководством завода.

Соболезнования семьям погибших выразил гендиректор предприятия Михаил Першин.

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