Бывшему руководителю Ростехнадзора по Северо-Западу продлили срок домашнего ареста

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в отношении руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, ранее признавшегося в особо крупном мошенничестве и обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ. По решению суда фигурант уголовного дела продолжит пребывать под домашним арестом как минимум до 11 октября 2019 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следственного органа, вместе с тем обратились к суду с ходатайством об изменении установленных запретов. В итоге суд разрешил Слабикову выход за пределы жилого помещения по месту жительства для получения медицинских услуг и бытовых нужд, а также для совершения прогулок ежедневно в течение часов. Кроме этого, обвиняемому разрешается в случае необходимости обращаться за экстренной медицинской помощью в условиях медицинского стационара, а также посетить избирательный участок в день выборов губернатора Петербурга.

Напомним, что по данным следствия, Григорий Слабиков причастен к хищению более 5,6 млн рублей, принадлежавших нескольким строительным саморегулируемым организациям (СРО) — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Он был арестован в мае прошлого года.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Чиновник раскаялся на полмиллиарда».