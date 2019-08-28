В Курганской области увеличился бюджетный дефицит

Курганская областная дума на внеочередном заседании одобрила изменения в бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Депутаты на 4,3 млрд руб. увеличили объем расходов, с учетом получения транша из федерального бюджета и предполагаемого роста собственных доходов в будущем. Дефицит бюджета при этом вырос на 218 млн руб., он составил 3,2 млрд руб., сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

В соответствии с утвержденной депутатами редакцией закона о бюджете Курганской области, объем доходов региона в расчете на три года составляет 46,5 млрд руб., расходы – 49,6 млрд руб.