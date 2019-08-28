Дмитрий Песков призвал не связывать с полицией изнасилование 17-летней волейболистки в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно связывать ситуацию с принуждением 17-летней волейболистки к сексуальным действиям сотрудниками полиции в Анапе с безнаказанностью правоохранителей. Он сказал изданию «Медуза», что преступления совершают граждане против граждан и это должно быть доказано судом.

«Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — цитирует издание господина Пескова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел в ночь на 26 августа на пляже поселка Витязево недалеко от Анапы. Сотрудники полиции предположительно застали 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека за занятием сексом. Парня отпустили, а волейболистке стали угрожать приданием увиденного огласке. По версии следствия, правоохранители за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов. Позже она рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию. Сотрудников ППС уволили, сейчас они находятся под стражей. Своего поста лишился глава анапской полиции Андрей Рапп. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело за понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ).

Дмитрий Михеенко