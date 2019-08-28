15-летний юбилей отметит Код ИБ в Екатеринбурге

Как снизить риски от пользования собственными девайсами сотрудников компании в корпоративной информационной среде? Эта тема станет ключевой для конференции Код ИБ Екатеринбург, которая в юбилейный 15-ый раз пройдет 19 сентября в отеле Angelo. Эксперты поделятся своими наработками по защите от утечек конфиденциальных данных при использовании личных устройств.



В первой части конференции ожидаются выступления представителей регуляторов от Федеральной службы технической экспертизы и контроля и Федеральной службы безопасности (проект ГосСОПКА). Сотрудники ведомственных подразделений ответят на вопросы участников конференции на темы взаимодействия с контролирующими органами. Задать вопрос можно будет на самой конференции или заранее через сайт мероприятия: https://ekaterinburg.codeib.ru/

Спикеры от ведущих вендеров и интеграторов расскажут о новейших решениях в сфере ИБ: Валерий Вершинин (Конфидент) поделится практическими кейсами о защите конечных точек, Вячеслав Медведев (Доктор Веб) приведет примеры атак, которые прошли незамеченными для ИБ-специалистов, Дмитрий Хомутов (Ideco) расскажет о самых распространённых уязвимостях сетевой защиты и вариантах их устранения. Свой доклад на тему обеспечения защиты корпоративной информации на мобильных устройствах представит Кирилл Богданов (Microsoft). Об автоматизации реагирования на инциденты в ИБ будет говорить Олег Бакшинский (MONT). Всего прозвучат 18 докладов в секциях «Безопасность КИИ», «Люди», «Технологии» и «BYOD и безопасность». Завершит конференцию сессия круглых столов на актуальные темы информационной безопасности.

Чтобы стать участником, достаточно работать в подразделении ИБ/ИТ и пройти бесплатную регистрацию по ссылке: https://ekaterinburg.codeib.ru/