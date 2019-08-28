В Челябинске садовод выстрелил из обреза в председателя товарищества

В СНТ «Меридиан» в Советском районе 67-летний садовод выстрелил из обреза в председателя товарищества. Причиной стал снос незаконной постройки на участке нападавшего. Пострадавший находится в реанимации, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Витязь».

Сотрудники охранного предприятия «Витязь» первыми прибыли на место происшествия, они вызвали скорую и полицию. Стрелявшего нашли на его садовом участке, он встретил правоохранителей с обрезом в руках. Около часа полицейские уговаривали стрелка опустить ружье. В итоге он сдался и был отправлен в отдел полиции «Советский».

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.