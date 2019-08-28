Количество выданных кредитных карт в Удмуртии за июль выросло на 13,5%

В июле 2019 года банки Удмуртии выдали 11,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 13,5% больше показателя июля прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за указанный месяц выдали 1,07 млн новых кредиток, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года.

За обозначенный период самый большой объем выдачи новых кредитных карт отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Он составил 69,3 тыс., 54,8 тыс., 39 тыс., 39 тыс. и 33,3 тыс. единиц соответственно. Самую серьезную динамику роста выдачи кредиток зафиксировали в Ханты-Мансийском АО, Белгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и Пермском крае — она составила 31%, 24,4%, 20,9%, 17,9% и 16,9%. Сокращение выдачи отметили лишь в Кемеровской области — оно составило 3,4%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по указанному виду кредитования.

«После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года, летом 2019 года количество новых выданных кредиток вновь начало расти. Таким образом, сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства»,— отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.