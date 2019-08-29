Киновыходные в стиле фильма «Письма к Джульетте »: Верона и окрестности Опера в амфитеатре – не единственное развлечение на северо-востоке Италии

Романтическая комедия «Письма к Джульетте» с Амандой Сейфрид и Ванессой Редгрейв вышла на экраны в 2010-м году и вдохновила путешественников со всего мира на поездку в Верону. В руки журналистки Софи попадает письмо некой Клэр, написанное 50 лет назад и адресованное шекспировской Джульетте, в котором она с горечью рассказывает о разлуке с возлюбленным по имени Лоренцо. Спустя полвека, Софи и Клэр предстоит его найти. Эта трогательная история пронесенной сквозь годы любви вряд ли могла произойти где-то еще, кроме Вероны. И дело не только в привязке к литературной героине, но и в бесконечном очаровании и таинстве города и его окрестностей. «Коммерсантъ Стиль» отметил на карте несколько точек, погружающие в атмосферу фильма, которые можно объехать за одни выходные.

Верона

Лестница Scalette San Marco

Главная героиня фильма «Письма к Джульетте» Софи прогуливается по солнечной Вероне, сворачивает с главной площади Делле Эрбе и попадает на каменную улочку-лестницу, откуда видит на балконе отеля своего жениха Виктора. Лестница Сан-Марко соединяет улицу Пеличчиа и маленький переулок Сан-Марко. Собственно, лестницу этот каменный подъем напоминает очень отдаленно — вероятно, сохранилось историческое название. Несмотря на малые масштабы, лестница Сан-Марко — очаровательный и довольно оживленный уголок в центре города с магазинами и ресторанами. К слову, здесь есть пара симпатичных отелей — чудесная возможность остановиться в декорациях фильма.

Где: Scalette San Marco, Verona





Via Capello и Дом Джульетты

Улица Via Сapello — небольшая улочка в историческом центре Вероны и главная локация фильма, где и происходит завязка удивительной истории. Считается, что именно род Капелло стал прототипом шекспировской семьи Капулетти. В доме №23 по улице Капелло располагается особняк Джульетты, куда стекаются туристы и приходят письма влюбленных со всего мира. Сейчас там находится музей.

Во внутреннем дворике дома расположена та самая стена писем к героине, где Софи находит затерявшееся послание. Сам особняк Капелло построен в XIII веке. А вот легендарный балкон, под которым Ромео якобы признавался в любви Джульетте,— талантливо выполненная пристройка 1930-х годов, что совершенно не смущает очарованных шекспировскими страстями «паломников».

Бронзовая скульптура Джульетты появилась здесь в 1968 году как воплощение обещания синьора Монтекки: «Я воздвигну в честь твоей дочери статую…». Считается хорошей приметой потереть правую грудь изваяния. А ведь девушке всего 14!

Где: Via Capello, 23, Verona

Время работы: понедельник — 14:00-18:45, вторник-воскресенье — 08:30-18:45





Villa Arvedi

Софи вместе с Клэр и ее внуком Чарли отправляются на поиски Лоренцо Бартолини, которых в Вероне и окрестностях оказалось не так уж мало. Герои наведываются в разные дома и усадьбы, среди которых заметно выделяется великолепный дворец графа Лоренцо. Он действительно существует — это роскошная вилла Aрведи неподалеку от Вероны.

Вилла основана в средние века, а в 1824 году ее приобрели производители шелка Арведи. Новые владельцы не стали превращать виллу в шелковую фабрику, а сохранили ее сельскохозяйственный профиль — здесь и по сей день можно приобрести вино и оливковое масло высочайшего качества. Поразительная архитектура, парадные залы с канделябрами и фресками, безупречно ухоженный самшитовый сад с фонтанами, потрясающие пейзажи — вилла Арведи поистине сказочное место. Сегодня вилла используется как площадка для проведения различных событий, от конференций IBM до съемок телешоу. Особенно популярна вилла для проведения свадеб: и правда, что может быть прекраснее церемонии бракосочетания в настоящем дворце и праздника под итальянским солнцем?

Где: Villa Arvedi, Via Conti Allegri, 37023 Grezzana, Verona





Озеро Гарда

Вместе с женихом Софи планировала, но так и не отправилась на озеро Гарда из-за очередной деловой встречи ресторатора Виктора. А зря: Гарда — природная жемчужина Ломбардии.

Крупнейшее озеро в Италии расположено у южного подножия Альп. На его берегах — россыпь маленьких курортных городков с лечебными источниками, виноградников, оливковых и лимонных садов, утопающих в солнце. Чистейшая вода, горный воздух, мягкий средиземноморский климат, тонкий аромат цветов и трав — в Гарду влюбляются с первого взгляда и на всю жизнь.

Ближайшая к Вероне точка на озере — милейший городок Дезенцано-дель-Гарда, до которого можно добраться всего за 20 минут на электричке. Город привлекает песчаными пляжами, прогулками на яхте, серфингом и великолепными видами на озеро. Кроме того, на берегах Гарды находится крупнейший в Италии парк детских развлечений Гардаленд, океанариум Seaworld, аквапарк Canevaworld.





Сиена

Piazza del Campo

Софи и Чарли гуляют по маленькой, но полной шарма Сиене. Первым делом они отправляются на главную площадь дель Кампо, которая имеет причудливую форму морской раковины. На величественной площади можно часами нежиться под солнцем, поедать джелато, наблюдать за прохожими и любоваться нарядной сиенской архитектурой.

Площадь украшают изящная часовня, блистательный фонтан Радости, великолепные дома сиенской знати — Палаццо Публико и Палаццо Санседони. Самая высокая точка площади — башня Торе дель Манджа, примыкающая к зданию ратуши. Современные архитекторы и строители видят в ней некий феномен: 102-метровая башня из непрочного материала стоит уже более 500 лет без намеков на разрушение. Летопись города объясняет стойкость Торе дель Манджа тем, что в ее основании заложены монеты на счастье, а в углах — камни с молитвами.

Дважды в год, 2 июля и 17 августа, начиная с 1656 года, на площади Дель Кампо проходят скачки — Палио. Для сиенцев это не просто развлечение, а грандиозное событие: в это время улицы Сиены пустеют, горожане плотно оккупируют площадь Дель Кампо. А после скачек в городе проходит большой праздник с музыкой, танцами, застольями и красочными парадами конкард.





Piazza Tolomei и церковь святого Христофора

Во время прогулки Софи и Чарли встречают позолоченного мима на площади Толомеи. Скромная площадь редко попадает в экскурсионные маршруты и таким образом скрывается от плотных потоков туристов.

В центре площади высится колонна с Капитолийской волчицей – той самой, что вскормила Ромула и Рема, основателей Рима. Также сюда выходит фасад палаццо, принадлежавшего богатому семейству ростовщиков Толомеи, которые якобы вели свой род от египетских Птолемеев. Здание построено в XIII веке и больше напоминает крепость, нежели дворец, благодаря внушительным стенам и узким окнам. Сегодня в здании находится банк.

Напротив палаццо Толомеи высится церковь святого Христофора. Это одно из старейших зданий Сиены, основанное в XI, хотя свой современный облик церковь приобрела в конце XVIII века. Фасад украшает герб семейства Толомеи и скульптуры блаженных Бернарда и Неры Толомеи. Дорические колонны, строгие линии, неоклассические формы — суровая церковь не похожа на ажурные готические храмы, но привлекает скромным обаянием. Сейчас церковь адаптирована под выставочное пространство.





Виноградник Caparzo в Монтальчино

Солнечный виноградник, в котором происходит важнейшее воссоединение героев картины после разлуки, находится неподалеку от местечка Монтальчино, среди зеленых холмов. Там же расположено и имение семейства Капарцо.

Владельцы относятся к винограднику как подлинному сокровищу, здесь соединяются инновационные технологии выращивания и сбора урожая с традициями гостеприимства и семейными ценностями. В Капарцо проводятся содержательные экскурсии по погребам, обязательные дегустации со свежим хлебом и великолепными сырами. Прогулявшись по душистым садам, невозможно покинуть Капарцо без пары бутылок, в которых сохранилось тепло тосканского солнца.

Где: Caparzo, 53024, Montalcino, Siena





Дарья Черткова