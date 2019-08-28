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«Нет настолько высоких гор»

Анна Минакова — об экспедиции Eco Everest

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Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как бренд Bally планирует финансировать экологические экспедиции на гору.


Романтичный образ горы Эверест можно развеять моментально, если начать рассматривать ее фото в деталях. Просто гора мусора, оставленного тут за годы восхождений альпинистами.

В нынешнем году швейцарский бренд Bally реализовывает более чем благородную инициативу — очисть Эверест от мусора. Да, не первый раз тут убирают, но впервые решили не ограничиваться нижней частью, а дойти до самой вершины, то есть работать в сложных и очень сложных условиях. Для сравнения: предыдущие уборки ограничивались высотой 6,4 тыс. м, то есть второго лагеря, экспедиция Bally дошла до самого верха — 8,8 тыс. м. Руководителем экспедиции Eco Everest стал Дава Стивен Шерпа. Вершины альпинисты достигли 21 мая. По окончании сезона, в июне, еще одна экспедиция при поддержке Bally отправилась в путь, чтобы убрать мусор, оставленный последними группами.

И это еще не все, будут и другие экспедиции, а чтобы их финансировать, запустили в продажу специальные товары. И, что очень по-швейцарски и очень честно, не какой-то процент с продаж отправляется на нужды инициативы, а все 100%. Среди товаров, например, футболка за €95 с надписью No Mountain High Enough. Фраза из знаменитой песни «Нет настолько высоких гор». Красиво звучит.

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