Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина — о том, какие проекты вышли на московский рынок этим летом.

Лето — традиционно низкий сезон на рынке недвижимости, хоть оно и не жаркое выдалось в этом году. Продажи обычно заметно снижаются, а девелоперы стараются старт новых проектов придержать до начала нового делового сезона. По данным аналитиков риэлторской компании Est-a-Tet, в этом году за сезон каникул и отпусков рынок новостроек Москвы пополнился 11 новыми проектами. Общий объем предложения в них составляет около 135 тыс. кв. м. При этом большинство проектов — с квартирами, их 69%. Доля апартаментов составила лишь 31%.

Наибольший объем нового предложения — в комфорт-классе. Таких вариантов — 57%. 39% приходится на проекты, относящиеся к премиальному сегменту. Чуть больше 3% досталось бизнес-классу. Элитная недвижимости представлена менее чем 1,5%. При этом большинство новых жилых комплексов расположено на западе столице. На втором месте — восток города.

В Новой Москве похожая ситуация: объем предложения здесь составляет 442 тыс. кв. м. Это 177 корпусов с квартирами. Апартаменты же предлагаются лишь в одном проекте, и их всего девять лотов общей площадью 600 кв. м.

Отметим и снижение уровня продаж в Новой Москве. По данным экспертов, в июле объем продаж квартир и апартаментов составил чуть более 70 тыс. кв. м. Это, кстати, меньше на 39%, чем было зафиксировано в июне. А по сравнению с июлем прошлого года реализованный спрос снизился на 45% или на 50% по количеству лотов.