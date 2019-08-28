Мобильная самба

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о танцевальном приложении дополненной реальности.

Завидую людям, которые умеют петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. При этом, уверен, этому можно научиться, даже с помощью смартфона, пусть и на любительском начальном уровне. Кроме личного стремления, конечно, важно, какие разработчики задействуют инструменты обучения и практики.

Создатели приложения Dance Reality применили технологию дополненной реальности. Для пользователя все выглядит так, будто с ним занимается педагог по танцам, который физически находится рядом, хоть он и является всего лишь проекцией.

Перед началом обучения надо подобрать горизонтальную плоскость, где получится разместить виртуального специалиста. Сгодятся и экзотические локации вроде стола или кровати, но лучше использовать пол помещения, где можно было бы заниматься вдвоем с настоящим человеком. Так мозгу проще адаптироваться к виртуальной реальности.

В арсенале Dance Reality несколько танцевальных стилей: хип-хоп, вальс, бачата, сальса, самба и кудуро. В них пользователь найдет подборку уроков или, корректнее будет сказать, движений, элементов танца. Для каждого есть пошаговая инструкция. Буквально. То есть вам показывают анимированное движение стоп шаг за шагом. Их и нужно повторять и запоминать.

Кроме элементов дополненной реальности, в комплект урока входит музыкальный трек, счетчик тактов, регулировка скорости танца и отдельный видеоролик с демонстрацией. Комбинируя эти инструменты, пользователь может подбирать комфортные режимы изучения и тренировки.

Конечно, по одним только шагам правильно, а уж тем более красиво, станцевать бачату или вальс не получиться. Как минимум, нельзя забывать про осанку, положение, рук, головы, взгляд и так далее. И разработчики Dance Reality признаются — мы не замена настоящим урокам танца.

Но, кроме этого, у приложения большие проблемы с качеством исполнения. Сиротливый интерфейс, ужасная работа съемочной бригады при создании виртуального тренера. Силуэт светится зеленым светом, который не смогли убрать или увидеть на видеомонтаже. Бесплатно можно попробовать только первый элемент в каждом стиле. И самое главное, уж насколько я не разбираюсь в танцах, но то, что предлагают учить в разделе хип-хоп, было актуально во времена группы «Кармен».