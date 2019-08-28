12 боевых самолетов приземлились на строящуюся магистраль в Татарстане

12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных самолета Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа – Западный Китай» в Татарстане. Посадка прошла во время спецучений по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил России, проходящих в Центральном военном округе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

После приземления самолеты были заправлены. Затем они успешно совершили взлет с трассы. Также во время учений были отработаны вопросы охраны и обороны полевого аэродрома с применением вертолетов армейской авиации.

Как уточняет ведомство, спецучастки для посадки боевых и транспортных самолетов предусматриваются во время проектирования крупных автомагистралей. В частности, такой участок появился в Татарстане, где планируется развернуть полевой аэродром со складами боеприпасов, горючего и смазочные материалов.

Спецучения материально-технического обеспечения проходят в Центральном военном округе с 27 по 30 августа. Их участниками стали свыше 30 тыс. военных, более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также до 90 самолетов и вертолетов.

"Ъ-Казань"