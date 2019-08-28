В аэропорту Красноярска появилась зарядная станция для электромобилей

Теперь владельцы электромобилей могут смело отправляться в аэропорт Красноярска и не переживать за возможность зарядить аккумулятор. На долгосрочной парковке в аэропорту открыли первую станцию подзарядки электромобилей. Сервис бесплатный и доступен клиентам парковочного комплекса «Зеленые парковки».

Найти ее, кстати, несложно: нужно просто ввести в навигаторе «Зеленые парковки» и доехать из точки А в точку Б. В самом начале парковки, рядом с автомойкой вы увидите специальные «зеленые» места для электромобилей, там и расположена станция подзарядки. Отметим, что в среднем полная зарядка занимает порядка восьми часов, но ждать так долго совсем не обязательно. Можете смело оставить авто на парковке на несколько дней или даже недель, а сотрудники комплекса проконтролируют весь процесс зарядки.

Также владелец электромобиля может договориться о зарядке аккумулятора к конкретной дате и времени своего возвращения. Для этого просто нужно предупредить сотрудника комплекса. Ну а если захотите уехать еще и на чистом авто, к вашим услугам автомойка. Многие клиенты пользуются такой возможностью и заказывают мойку машины к своему возвращению.

И о приятном. Специально для владельцев электромобилей предусмотрена специальная цена за парковку. Стоимость за сутки снижена в два раза и обойдется всего в 100 рублей.

Пока подобных проектов на территории аэропорта нет, и «Зеленые парковки» делают это впервые. Если услуга будет востребована, то в ближайшее время количество мест для электромобилей будет увеличено. Представители комплекса «Зеленые парковки» уверены, что чем активнее будет развиваться инфраструктура для электромобилей, тем больше их будет появляться в городе.