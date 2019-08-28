«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» может существенно увеличить объемы бурения

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» направило опционарные проекты в ПАО «ЛУКОЙЛ» с предложением увеличить объем бурения в регионах присутствия до 700 тыс. м. Об этом в интервью “BG” рассказал представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гендиректор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

По словам господина Третьякова, на данный момент согласован объем 470 тыс. кв. м в 2020 году. «Конечно, решение будут принимать акционеры и руководство, и я не знаю, каким оно будет. Но чисто технически уровня 700 тыс. м мы можем достичь. Для понимания, в последний раз такой объем был в 1996 году», – отметил Олег Третьяков. Он рассказал также, что по итогам этого года объем добычи нефти составит 15,7 т, что на 300 тыс. т больше, чем в 2018 году. Планируемый объем добычи газа – около 2 млрд куб. м.

Подробное интервью в газете «Коммерсантъ» №156 от 30 августа 2019 г. BG «Нефть и газ».