PepsiСo запустила новую производственную линию в Азове за 414 млн рублей

Компания PepsiCo запустила пятую производственную линию стоимостью 414 млн руб. на заводе Frito Lay в Азове, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Мощность новой линии составляет 3 тыс т. Она будет выпускать соленые снеки: сухарики «ХрусTeam» серии «Гренки» и «Твистер», которые ранее производились только на подмосковном заводе PepsiCo.

«В создание и развитие своего завода в Азове PepsiCo инвестировала в общей сложности уже порядка 6 млрд руб. С учетом продукции новой производственной линии, донской завод PepsiCo будет выпускать 57 наименований снеков, мощность предприятия составит около 230 т готовой продукции в сутки», - передает пресс-служба слова генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова.

Сырье азовский завод PepsiCo получает от российских сельхозпроизводителей. Картофель для чипсов и муку для производства сухариков на азовский завод поставляют 26 хозяйств, более трети которых – сельхозпредприятия Ростовской области.

Дарья Голякова