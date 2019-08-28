«Азимут» добавил два SSJ 100 к своему авиапарку

Авиакомпания «Азимут» взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) еще два самолета SSJ 100, говорится в сообщении ГТЛК. В эксплуатации «Азимута» будет 11 SSJ-100.

«ГТЛК и авиакомпания "Азимут" подписали два договора по операционной аренде судов SSJ-100 <…> сроком аренды на 12 лет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

SSJ 100 — российский гражданский самолет, разработан в середине 2000-х годов. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета — 3 тыс. км. Цена по каталогу — $35 млн. Продуктовый ряд составляют коммерческие самолеты SSJ100, версия Sukhoi Business Jet и воздушные суда спецназначения. Самолет использует значительное количество зарубежных комплектующих, в частности, двигатель SaM146 французской Safran.

Напомним, о проблемах SSJ 100 стали чаще говорить после катастрофы в Шереметьево 5 мая. Тогда самолет «Аэрофлота» этой модели загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Подробнее о возможных причинах аварии — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».