Председатель краевого суда ушел в почетную отставку

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов сегодня попрощался с коллективом и руководством региона. 28 августа был последний рабочий день господина Вельянинова в должности председателя суда, который он возглавлял с 2007 года. По данным "Ъ-Прикамье", проводить Владимира Вельянинова в почетную отставку приехали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель законодательного собрания Валерий Сухих, председатели арбитражного суда края и 17-го арбитражного апелляционного суда, а также председатели районных судов.

Напомним, 12 августа Высшая квалификационная коллегия судей неожиданно объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. При этом в мае по итогам такого же конкурса ВККС рекомендовала господина Вельянинова. О причинах назначения новой процедуры не сообщалось.

С 29 августа исполнять обязанности председателя будет Наталья Киселева, назначенная 30 декабря прошлого года на должность зампреда. Итоги нового конкурса, как считают источники, могут быть подведены не раньше октября-ноября этого года. По одной из версий, Пермский краевой суд может возглавить выходец из другого региона.