Банкир Еремеев оказался инвестором Telegram

Одним из инвесторов блокчейн-платформы и криптовалюты Telegram Павла Дурова является российский банкир Дмитрий Еремеев, сообщает онлайн-издание The Bell со ссылкой на господина Еремеева. Он является давним знакомым господина Дурова.

«Мы говорили про SEO, потом я поехал в Санкт-Петербург, чтобы самому встретиться с Павлом и Николаем Дуровыми»,— сказал господин Еремеев. Он добавил, что помог братьям настроить SEO для роста сайта. Издание отмечает, что банкир в прошлом — один из лучших специалистов на рынке SEO. В 2019 году он получил первую за четыре года банковскую лицензию ЦБ и теперь строит свою платежную систему.

Господин Еремеев отказался комментировать информацию о своем участии в прошлогоднем ICO Telegram.

Напомним, ЦБ РФ в марте выдал первую лицензию за четыре года новому банку — «Банку 131», единственным учредителем которого является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. Одним из проектов холдинга является кешбэк-сервис ePN.bz, который позволяет при покупке через него товаров партнеров (Alibaba, Ozon, Lamoda и др.) зарабатывать кешбэк. Первыми клиентами банка станут пользователи сервиса. Сам господин Еремеев заявил “Ъ” о «наличии лояльной базы из более чем 3 млн активных пользователей».

Подробнее — в материале “Ъ” «На банковском рынке выдалась лицензия».