Aldo Сoppola приняли участие в Worldskills Kazan-2019

Команда «Aldo Coppola Россия» приняла участие в мероприятии Worldskills, которое на днях завершилось в Казани. Проект компании «Академия подготовки преподавателей по направлению “Парикмахерское искусство по технологиям Aldo Coppola”» вошел в топ-10 проектов рекомендованных к рассмотрению и реализации на государственном уровне и внесен на карту национальных проектов Worldskills. «Главной задачей является поддержка, развитие и популяризация профессии стилист-парикмахер в России»,— сообщается в официальном релизе компании.

Коротко о проекте: WORLDSKILLS — международная организация, основной целью деятельности которой является повышение стандартов профессиональной подготовки. Она работает в 78 странах с молодежью и педагогами, создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь им в трудоустройстве в будущем.