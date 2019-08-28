28 августа, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

3

Фото: worldskills.ru

Aldo Сoppola приняли участие в Worldskills Kazan-2019

Команда «Aldo Coppola Россия» приняла участие в мероприятии Worldskills, которое на днях завершилось в Казани. Проект компании «Академия подготовки преподавателей по направлению “Парикмахерское искусство по технологиям Aldo Coppola”» вошел в топ-10 проектов рекомендованных к рассмотрению и реализации на государственном уровне и внесен на карту национальных проектов Worldskills. «Главной задачей является поддержка, развитие и популяризация профессии стилист-парикмахер в России»,— сообщается в официальном релизе компании.

Коротко о проекте:

WORLDSKILLS — международная организация, основной целью деятельности которой является повышение стандартов профессиональной подготовки. Она работает в 78 странах с молодежью и педагогами, создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь им в трудоустройстве в будущем.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя