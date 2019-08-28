Долг населения Ростовской области за газ сократился на 125 млн рублей

В Ростовской области просроченная задолженность населения за газ на конец июля сократилась на 125 млн руб. с апреля этого года, сообщает пресс-служба перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». На 1 августа 2019 года долги неплательщиков составили в общей сложности 125 млн руб.

«Сокращение просроченной дебиторской задолженности населения области связано с усилением претензионно-исковой работы компании и применением в отношении злостных неплательщиков крайней меры – приостановлению газоснабжения»,- передает пресс-служба слова заместителя генерального директора компании по работе с социально значимой категорией потребителей.

В этом году специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» передано в суд свыше 8 тыс. исков на сумму более 200 млн руб. На исполнении находятся 8,7 тыс. дел на сумму 157,95 млн руб. С начала года организация перестала поставлять газ 7,8 тыс. неплательщикам, общий долг которых составил порядка 213 млн руб.

Дарья Голякова