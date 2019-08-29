Кредиты пошли на бизнес

Просроченная задолженность по банковским кредитам в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2019 года на территории Сибири достигла пиковых значений за последние три года. Тенденцию в Сибирском ГУ Банка России объяснили изменением формы отчетности, которую кредитные организации предоставляют регулятору. Представители банков роста просроченной задолженности не увидели и связали динамику с увеличением выдачи кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.

Цифры растут

По данным Сибирского ГУ Банка России, в первом полугодии 2019 года в округе (без учета данных по Республике Бурятия и Забайкальскому краю) просроченная задолженность по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, достигла 55,3 млрд руб. — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую динамику финансовые специалисты объясняют изменением формы отчетности, которую кредитные организации предоставляют регулятору (в отличие от ранее публикуемых — до 2019 года, данные об объемах кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в подразделе «Размещенные средства» предоставляются не нарастающим итогом с начала года, а за месяц).

Если рассматривать долю просроченной задолженности от общего объема выданных кредитов, то в первом полугодии 2019 года она составила 14,8%, за аналогичный период прошлого года — 12,8%. По мнению банкиров, причиной стремительной динамики стал рост выдачи кредитов бизнесу.

«С января по май 2019 года банки в Сибири (без учета данных по Республике Бурятия и Забайкальскому краю) выдали малому и среднему бизнесу кредитных средств на сумму 262,1 млрд руб. За год объем выдачи вырос на 1,8%. За аналогичный период прошлого года субъекты МСП получили в банках кредитов на сумму 257,4 млрд руб.,— рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России,— Стоит отметить, что, по оценкам кредитных организаций, спрос на новые кредиты со стороны МСП остается высоким. При этом условия кредитования, такие как размер кредита, требования к заемщику, дополнительные комиссии, смягчаются значительнее, чем для крупных заемщиков».

По данным регулятора, на 1 июня 2019 года общий кредитный портфель в СФО в сегменте малого и среднего предпринимательства составил 372,1 млрд руб. (для сравнения: на 1 июня 2018 года кредитный портфель в этом сегменте составлял 353,1 млрд руб.). Эксперты прогнозируют, что данная тенденция сохранится. Во многом этому способствуют государственные программы поддержки предпринимателей. Так, в 2019 году Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП. Был расширен перечень приоритетных для кредитования отраслей: дополнительно были включены сферы здравоохранения и образования, бытовых услуг, деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.

Господдержка подтянула бизнес

По словам регионального управляющего филиала Новосибирский АО «Альфа-банк» Андрея Фишера, в Новосибирске спрос на кредитные ресурсы у компаний малого бизнеса традиционно высокий, и прежде всего такая тенденция связана с возможностью получать кредитные средства на льготных условиях в рамках программ господдержки. Как отмечает спикер, с начала 2019 года кредитный портфель компаний малого бизнеса Альфа-Банка в Новосибирске вырос на 25%. «В основном наши клиенты берут кредиты на пополнение оборотных средств, для инвестиций в развитие бизнеса (приобретение основных средств)»,— пояснил Андрей Фишер.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что в СФО просроченная задолженность в сегменте среднего и малого бизнеса традиционно находится на предельно низких значениях. При этом динамика роста кредитования сохраняется: кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса в СФО за шесть месяцев 2019 года вырос на 5% и составил 131 млрд руб. В банке ожидают сохранения тенденции роста в сегменте МСБ.

По словам заместителя директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Ильи Шаталова, банк продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля выше рынка, сохраняя одни из самых низких в секторе показатели просрочки. «По итогам первого полугодия 2019 года объемы кредитования бизнеса Райффайзенбанка в Сибири повысились во всех сегментах. Объем выданных кредитов клиентам малого и микробизнеса вырос на 53%, до 3,5 млрд руб., клиентам среднего бизнеса — на 26%, до 8,8 млрд руб., клиентам крупного бизнеса — на 13%, до 27,4 млрд руб.,— рассказал Илья Шаталов.— Кроме оборотного и инвестиционного кредитования, значительный рост показали объемы выдачи банковских гарантий и аккредитивов».

По мнению господина Шаталова, у такой положительной динамики есть несколько причин: начал восстанавливаться спрос компаний на инвестиционное финансирование; запуск новой программы Мин­экономразвития («Программа 8,5%» — предоставление льготных кредитов субъектам МСП с процентной ставкой не более 8,5% годовых) позволил компаниям привлекать более дешевые деньги для финансирования своей деятельности.

По оценке эксперта, более 10% от объема всех кредитов для среднего бизнеса в Сибири в Райффайзенбанке выданы в рамках льготной «Программы 8,5%». Кроме того, банк увеличил выдачу средств и по программе поддержки сельского хозяйства через Минсельхоз РФ.

«Мы подтверждаем рост запросов на кредитование со стороны компаний среднего бизнеса региона. Компании расширяют свои объемы деятельности, поэтому появляется спрос на новые кредиты как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, на лизинг (компании обновляют парк техники, закупают новое оборудование, приобретают технику под новые контракты),— добавил господин Шаталов.— Условия кредитования меняются в части удлинения сроков инвестиционного финансирования — многие компании готовы рассматривать срок пять лет и более. Ранее они часто рассматривали трехлетние сроки».

В банке «Левобережный» также отмечают рост кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу в пределах 15–20% по отношению к прошлому году. При этом начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка Елена Севостьянова говорит, что, наоборот, наблюдается динамика снижения просроченной задолженности как в тяжелой категории просрочки, так и в категории 30+. «Сегодня клиенты борются за качество своей кредитной истории. Просрочка возникает по обстоятельствам непреодолимой силы: смерть, болезнь, банкротство,— комментирует она.— Считаю, что тенденция активности кредитования будет продолжаться до конца 2019 года. Основной всплеск традиционно придется на ноябрь-декабрь. Идут государственные программы льготного финансирования, банки адаптируют под рынок свои собственные продукты, идет снижение ключевой ставки, все это способствует активизации заемщиков».

Как рассказал директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Андрей Третьяков, в сравнении с первым полугодием 2018 года в этом году объем выданных в УБРиР кредитов малому бизнесу увеличился на 58%. «Если говорить об СФО, то в Новосибирской области объемы кредитования МСБ выросли на 26%, в Омской области — на 55%. Такой рост произошел в первую очередь за счет развития направления овердрафтов: их выдачи в первом полугодии увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная цель таких кредитов — финансирование кассовых разрывов. Эта тенденция говорит о том, что сейчас представители малого бизнеса предпочитают развиваться на собственные средства, не прибегая к избыточной долговой нагрузке, а за счет финансирования расчетных счетов управляют стабильностью финансовых потоков»,— прокомментировал спикер.

По мнению господина Третьякова, кредиты для представителей МСП будут становиться все более доступными за счет снижения кредитных ставок, идущих вниз вслед за ключевой ставкой. «До конца года мы ожидаем еще одного снижения ключевой ставки на 0,25% — все это также может позитивно сказаться на интересе бизнеса к кредитам. Кроме того, действуют региональные и федеральные программы поддержки малого бизнеса, смягчаются требования к объемам обеспечения у заемщиков и срокам работы бизнеса»,— добавил он.

Начальник управления клиентских отношений СДМ-банка Иван Лонкин говорит, что в банке уровень просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу существенно не изменился в первом полугодии: для этого не было каких-либо предпосылок или заметных рыночных факторов. Объем выдачи кредитов также сохранился на прежнем уровне. По его мнению, спрос на кредиты МСБ не уменьшался в связи с тем, что имелся тренд к снижению процентных ставок на рынке вслед за ключевой ставкой ЦБ. «В ближайшее время мы не видим перспектив каких-либо кардинальных изменений. Ожидаем, что спрос и условия кредитования МСБ останутся приблизительно на текущем уровне»,— прокомментировал он.

Маргарита Решетинская