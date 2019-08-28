На Ямале прекращено уголовное дело о невыплате налогов на 45 млн рублей

Пуровский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу прекратил уголовное дело в отношении главы строительной компании «Гебо», который подозревался уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст.199 УК РФ).

Как сообщили в СКР по ЯНАО, с января 2014 по декабрь 2016 год руководитель строительной компании не уплатил своевременно в бюджет государства налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций в общем размере более 45 млн руб. В ходе следствия он полностью возместил ущерб.

ООО «Строительная компания Гебо» зарегистрировано в 2013 году в Тюмени. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании в 2018 году составила более 7,9 млн руб. Генеральный директор компании — Вадим Кулаев.