Сотрудники медцентра в Можге похитили 615 тысяч рублей у 10 человек

Сотрудники медицинского центра в Можге похитили у 10 граждан 615 тыс. руб. под предлогом оказания медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Установлено, что медицинский центр открылся в начале июля 2019 года на ул. Наговицина. Сотрудники учреждения предлагали пройти гражданами бесплатное обследование организма. Реклама услуг медцентра размещалась в районных газетах. Затем обратившимся людям, преимущественно пожилым, сообщали о наличии тяжелых заболеваний и предлагали пройти лечение. Клиентам, у которых отсутствовали деньги, предлагали оформить кредит непосредственно в офисе организации. В конце июля офис медцентра закрылся, а его сотрудники скрылись, вывезя все оборудование, не оказав услуги потерпевшим.