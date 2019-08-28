Скидка на L’OCCITANE

*Предложение или скидка не действует при покупке подарочных и СПА-сертификатов и отменяет другие специальные акции, действующие в данный период, не суммируется со скидкой по карте Клуба Красоты Л’Окситан, бонусным и партнерским картам. Компания оставляет за собой право на замену подарка по предложению по карте Standart. Количество ограничено. Не допускается возврат или обмен на соответствующий денежный эквивалент. Скидка 1000р. и 1500р. отменяет другие специальные акции, действующие в данный период. Предложение действует в розничных магазинах в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Не является офертой.