Скидка на L’OCCITANE

Размер скидки определяется в зависимости от категории карты. Период действия - с 01.08.2019 по 30.09.2019.
Для карт категории Standart: две миниатюры бестселлеров в подарок при покупке от 1500 руб.;
* Предложение действительно при совершении единовременной покупки от 1500 руб. после применения всех скидок в фирменных салонах и интернет-магазине.
Для карт категории Gold: Скидка 1000 руб. при покупке от 3000 руб.;
* В одном чеке допускается использование не более одного промокода по данной акции.
Для карт категории Premium и Private: Скидка 1500 руб. при покупке от 5000 рублей.
* В одном чеке допускается использование не более 5 промокодов по данной акции.
Как получить скидку или подарок:
*Предложение или скидка не действует при покупке подарочных и СПА-сертификатов и отменяет другие специальные акции, действующие в данный период, не суммируется со скидкой по карте Клуба Красоты Л’Окситан, бонусным и партнерским картам. Компания оставляет за собой право на замену подарка по предложению по карте Standart. Количество ограничено. Не допускается возврат или обмен на соответствующий денежный эквивалент. Скидка 1000р. и 1500р. отменяет другие специальные акции, действующие в данный период. Предложение действует в розничных магазинах в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Не является офертой.