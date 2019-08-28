УФАС обвинило Балтийскую таможню в нарушении закона о защите конкуренции

Санкт-Петербургское УФАС России огласило резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении Балтийской таможни, ООО «Валро» и ООО «Партнер». По результатам рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что Балтийская таможня в 2017 году без проведения конкурсных процедур и в нарушение приказа Федеральной таможенной службы заключила с данными компаниями безвозмездные договоры хранения конфискованных товаров. При этом безвозмездным оно по факту было только для Балтийской таможни. Участники же внешне-экономической деятельности (ВЭД) должны были расплачиваться за хранение конфиската, сообщили в УФАС.

Как пояснили в антимонопольной службе, в случае предполагаемого нарушения таможня конфискует товар у участника ВЭД. В соответствии с законодательством РФ в отношении владельца ввозимого товара возбуждается либо административное, либо уголовное дело. В то же время Балтийская таможня, своевременно не сообщая участникам ВЭД о завершении дел, создавала условия для продления периода хранения товара на складах ООО «Валро» и ООО «Партнер», что соответственно сказывалось на счетах за хранение, которые получали участники ВЭД. С учетом того, что тарифы на услуги у двух указанных компаний превышали тарифы других хозсубъектов, они могли достигать нескольких миллионов рублей, хотя оба ООО не имеют собственных складских помещений, а арендуют их у третьих лиц.

В УФАС также отметили, что до 2017 года услуги хранения изъятых товаров Балтийской таможне оказывали 11 организаций. Потом их осталось три (ООО «Валро», ООО «Партнер», ООО «А Плюс»), а в 2019 году — лишь две.

В итоге комиссия антимонопольного органа решила, что достигнутым соглашением Балтийская таможня ООО «Валро» и ООО «Партнер» ограничили доступ на рынок оказания услуг хранения иным хозяйствующим субъектам, тем самым нарушив п.4 ст.16 Закона о защите конкуренции. В ближайшее время решение, а также предписание о прекращении соглашений в полном объеме будет опубликовано в базе решений УФАС.