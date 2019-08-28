На Урале суд взыскал с детсада ущерб за побитые воспитанниками автомобили

Свердловский областной суд оставил в силе решение Березовского городского суда о возмещении материального ущерба водителям, чьи машины были побиты камнями воспитанниками детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в июле 2017 года в Березовском автомобили Nissan Avenir и Peugeot 207, припаркованные около забора дошкольного учреждения получили механические повреждения. «Во время утренней прогулки двое ребятишек, пятилетние Степан и Тимур, воспользовавшись отсутствием воспитателя, решили развлечь себя. Ребятня зашла за веранды и стала кидать камни в стоящие у забора машины»,— пояснили в пресс-службе облсуда. У одной из машин было разбито стекло. Специалисты оценили ущерб Nissan Avenir в 50,6 тыс. руб., Peugeot 207 — в 34,3 тыс. руб.

Владельцы транспортных средств Елена и Михаил обратились с иском в Березовский городской суд о возмещении материального ущерба. Они потребовали взыскать с детского сада в пользу Елены и Михаила 74,8 тыс. руб. и 58,6 тыс. руб. соответственно, в том числе расходы на представителя и оплату госпошлины.

Березовский горсуд удовлетворил требование истцов и обязал детсад №12 «Радуга» возместить ущерб. Ответчик обратился в свердловский облсуд с намерением обжаловать решение суда первой инстанции, однако ему отказали. «Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что истцами полностью доказан факт причинения материального ущерба их имуществу, случившийся из-за ненадлежащего надзора со стороны воспитателя за воспитанниками. Ответчик, напротив, не доказал отсутствие своей вины. Воспитатель не отрицала, что отлучилась, чтобы полить клумбу с цветами, и на это время дети остались без присмотра»,— добавили в пресс-службе областного суда.

Анастасия Реутова