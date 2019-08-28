МСБ настроился оптимистично

Индекс RSBI* — индикатор деловой активности малого и среднего бизнеса, созданный ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) совместно с «Опорой России»,— показал, что во втором квартале 2019 года субъекты российского МСБ нацелены на развитие и в ближайшие месяцы ждут роста выручки. По мнению главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, для этого есть основания: уже осенью Центробанк может дополнительно понизить ключевую ставку на 0,25 п.п. Кроме того, вероятен пересмотр инфляционного прогноза в сторону уменьшения.



Индекс RSBI — индикатор деловой активности микро-, малого и среднего бизнеса в России. В опросе, проводимом ежеквартально ПСБ и «Опорой России», принимают участие представители более чем 2 тыс. компаний из 23 регионов страны. На юге России в опросе участвуют предприятия из Ростовской и Волгоградской областей, а также из Краснодарского края. При расчете RSBI учитываются данные компаний, которые действуют в сфере услуг, а также торговых и производственных организаций.

По итогам второго квартала 2019 года значение индекса сохранилось на уровне 52,0, что свидетельствует о росте активности бизнеса (показатель ниже 50 пунктов — индикатор ее снижения). Опрос показал, что число субъектов МСБ, которые смогли нарастить выручку, увеличилось с 15% до 28%. Доля компаний, в которых этот показатель уменьшился, напротив, сократилась — с 46% до 33%. Неизменными оказались продажи у 39% опрошенных; аналогичным был показатель за первый квартал. Примечательно, что 71% опрошенных оставил без изменений свои инвестпрограммы.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич во время визита в Ростов-на-Дону рассказал о том, что банк использует данные исследования для планирования работы с сектором МСБ. «Мы видим, насколько востребованным становится финансирование у малых и средних предприятий, насколько активно компании готовы инвестировать в свою деятельность на текущий момент,— уточнил он.— Кроме того, учитываем, какая часть предприятий уже имеет банковские займы и, возможно, задумается о рефинансировании кредитов».

Аналитик добавил, что прикладное значение данных исследования для малого и среднего бизнеса в первую очередь связано с ожиданиями относительно изменения продаж: динамика выручки — важный показатель в составе индекса. По его словам, сегодня малые и средние российские компании смотрят в будущее более оптимистично, чем в начале года,— рассчитывают на рост продаж и планируют наращивать инвестиции. При расчете RSBI аналитики составляют прогноз на следующий квартал, изучая ожидания предпринимателей.

В исследовании за второй квартал 2019 года о позитивном настрое бизнес-сообщества говорят сразу несколько показателей. Так, согласно прогнозу, в июле-сентябре доля компаний с растущей выручкой продолжит увеличиваться и составит 34%, а с уменьшившейся снизится до 19%. Кроме того, впервые с начала года сократится число субъектов МСБ, которые оценивают кредитование как недоступное. Прогнозируется двукратное сокращение — с 34% до 17%.

По словам Богдана Зварича, этому способствовало повышение доступности финансирования. Предпосылки для снижения банковских ставок появились в конце второго квартала.

«Инфляция в первом полугодии оказалась ниже прогнозов регулятора,— отметил он.— Это удивило многих, поскольку ожидался более заметный эффект от налоговых изменений. К концу первого полугодия стало ясно, что у Центробанка есть возможности для снижения ключевой ставки, что и случилось в июне и июле».

По словам аналитика ПСБ, в реалистичном прогнозе банка заложено еще одно снижение ключевой ставки до конца года. Он полагает, что это произойдет в сентябре-октябре. «Важным фактором для регулятора остается ситуация с инфляцией,— подчеркнул господин Зварич.— Сейчас мы ожидаем ее стабилизации на уровне 4,6%, а к концу года — снижения до 4,2%. При этом сохраняется вероятность, что инфляция опустится ниже 4%. При отсутствии шоков на рынке в виде резкого ослабления рубля или падения цен на нефть это даст возможность регулятору дважды снизить ставку до конца года. Во второй раз это может произойти на последнем заседании года».

Компаниям, в работе которых есть валютная составляющая, также стоит учесть прогноз изменения курса доллара до конца года. По данным аналитика ПСБ, наиболее вероятен рост до уровня 67–67,5 руб. за доллар с дальнейшей стабилизацией на уровне не выше 68 руб. за доллар в 2020 году.

«Основные внешние риски, негативные факторы — это торговые войны,— отметил он.— Они влияют на курсы валют, развитие всей мировой экономики и в результате — на цены на нефть и снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся рынков. Негативные факторы могут сказаться на макроэкономической стабильности в рамках России, и регулятор, конечно же, учитывает эти риски при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики».