В Екатеринбурге пройдут мероприятия приуроченные к 15-й годовщине трагедии в Беслане

Со 2 по 4 сентября в Екатеринбурге пройдут мероприятия посвященные 15-й годовщине трагедии в Беслане (Северная Осетия) и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно проходит в России 3 сентября. События пройдут под девизом «Объединимся вместе против террора».

«Во всех городских образовательных учреждениях пройдут лекции, конкурсы, концерты, спортивные праздники, флешмобы. Будут также подготовлены радиопередачи, выставки детских рисунков, плакатов, фотоколлажей»,— сообщили в пресс-службе мэрии. В школах Екатеринбурга будут организованы тематические классные часы, практические занятия и встречи с представителями ветеранских организаций, УФСБ России по Свердловской области, регионального подразделения МЧС. «Мероприятия антитеррористического характера пройдут накануне единого дня голосования 8 сентября»,— добавили в мэрии.

Бесланская школа №1 была захвачена террористами пятнадцать лет назад – 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 – дети.

Анастасия Реутова