Акционеры «Агрокомплекса имени Ткачева» сократили Совет директоров

На внеочередном собрании акционеров АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» был переизбран новый Совет директоров. В его состав вошли семь человек: бывший губернатор Кубани и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, его дочь Татьяна Баталова и зять Роман Баталов, занимающий пост заместителя генерального директора по перспективному развитию, генеральный директор общества Евгений Хворостина, Наталья Пушкарь, Валентина Бабенко, Любовь Ямщикова. Информация об этом опубликована на сайте общества.

Прежний Совет директоров был избран в начале июня, по сравнению с ним новый орган управления компании сократился на две фамилии. Из совета вышли начальник отдела качества агрокомплекса Нина Фирсткова и заместитель генерального директора по правовым вопросам Николай Хитрый.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, уже второй год подряд агрофирма приносит акционерам убытки: в 2018 году — 2,9 млрд руб., годом ранее — 2,1 млрд руб. В 2018 году объем кредитов общества составил 63,5 млрд руб., а краткосрочных займов — 24 млрд руб. При этом выручка компании достигла 50 млрд руб.

По данным Forbes, АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» в этом году стало лидером в рейтинге крупнейших латифундистов России, ее земельные владения составляют 649 тыс. га, стоимостью 68,5 млрд руб. Они располагаются в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгея и Ростовской области.

Андрей Ульченко