Депутат Госдумы РФ занялась проблемой неработающих в Краснодаре лифтов

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб направила запрос руководству МКУ «Горжилхоз» с требованием разобраться в ситуации с неработающими в ряде краснодарских многоэтажек новых лифтов. По заявлению жителей домов в Комсомольском микрорайоне кубанской столицы, лифты в их высотках начали менять еще в конце марта этого года, однако, до сих пор новые кабины не запущены в эксплуатацию. В связи с этим, по словам людей, молодым мамам приходится носить по лестнице детские коляски и велосипеды, а некоторые пожилые люди вообще несколько месяцев не были на улице.

Речь идет о ряде домов по улице Тюляева, Симферопольской и 30-й Иркутской дивизии, есть также аналогичная проблема в домах по улице Селезнева. При этом, по словам народной избранницы, лифты, которые должны были начать работать 1 июня, не работают до сих пор без объяснения причин со стороны мэрии.

Депутат потребовала призвать к ответственности подрядные организации, которые не уложились в установленные сроки замены лифтов. «Пожилые люди, инвалиды и мамы с колясками не должны становиться заложниками подрядчиков, не умеющих правильно рассчитывать сроки», - прокомментировала госпожа Бессараб.

Василий Хитрых