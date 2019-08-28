К делу о незаконности передачи «СамараАвтоГаз» муниципальных автобусов привлекли «Шоссе» и «Рейс»

Арбитражный суд Самарской области привлек к участию в деле о признания незаконными контрактов на регулярные перевозки ООО «Шоссе» и ООО «Рейс» в качестве третьих лиц. С таким ходатайством на суде выступил представитель департамента транспорта Самары.

Ранее заместитель прокурора Самарской области обратился с иском к департаменту транспорта и ООО «СамараАвтоГаз». Надзорное ведомство добивается признания незаконными контрактов между городской администрацией и компанией на регулярные перевозки по ряду муниципальных маршрутов. Муниципальные контракты касаются автобусных маршрутов №№1, 6 – 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79, а также №№3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35 – 38, 52, 55, 65, 66, 76.

«Прокуратура говорит, что действует в интересах неопределенного круга лиц, и что мы создали ограничивающие дискриминационные условия для остальных организаций, претендующих на осуществление перевозок. Мы прилагали к делу уведомление о том, что мы направляли им (“Рейс” и “Шоссе”) запросы о формировании изначальной цены контракта. Данные лица были извещены о торгах и добровольно не приняли в них участия»,– обосновали в департаменте привлечение третьих лиц.

«Мы основывали свои требования о нарушении прав именно потенциальных участников закупки, а не только данных юрлиц,– отметила представитель прокуратуры Юлия Тихонова. – Поэтому считаем, что оснований для привлечения данных лиц нет, их позиция будет ясна, поскольку они не подавали заявки. Кроме того, эти юрлица имеют тесную связь с ответчиком ООО «СамараАвтоГаз». Даже если суд их привлечет, права не только этих лиц будут нарушены при организации торгов, но и другого неопределенного круга лиц».

Следующее судебное заседание состоится 27 сентября.

В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» («САГ») был заключен договор аренды и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

В октябре минувшего года УФАС по Самарской области возбудило в отношении главы Самары Елены Лапушкиной дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В нарушении ст. 16 Закона о защите конкуренции также подозревался департамент управления имуществом и департамент транспорта городской администрации, МП «ПАТ» и ООО «САГ».

Алена Смирнова