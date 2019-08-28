Депутаты Туапсе решили взимать курортный сбор

Депутаты Туапсе согласовали подачу заявку о включении города в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Парламентарии ссылаются на ФЗ №214 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Депутаты определили сроки взимания курортного сбора на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Размер курортного сбора с одного физического лица, достигшего совершеннолетия, составит 10 руб. в день. Предполагается, что общая сумма курортного сбора составит порядка 800 тыс. руб.

Елена Рыжкова