Новосибирская сеть кондитерских Kuzina выпустит облигации

Федеральная сеть кондитерских Kuzina (Новосибирск) готовится выйти на рынок публичных заимствований. ООО «Кузина», бенефициаром которой является известный новосибирский бизнесмен Эрик Шогрен, зарегистрировала на Московской бирже программу облигаций. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила внешняя пресс-служба «Кузины».

Ценные бумаги первого займа компания планирует разместить на бирже уже в сентябре 2019 года и привлечь 50 млн руб. Максимальный срок погашения — четыре года (1440 дней). Размер купонной ставки — 15% годовых.

«Регистрация программы биржевых облигаций — это серьезный шаг и совершенно новый опыт для Kuzina. Сумма облигационного займа может быть высокая, на порядок выше, чем кредит, который можно получить в банке. В выпуске облигаций мы видим возможности беззалогового финансирования — привлечения инвестиционного капитала для развития корпоративной сети»,— цитирует пресс-служба компании управляющего партнера сети кондитерских Kuzina Евгению Головкову.

Заемные средства компания планирует потратить на развитие сети кондитерских в Москве. «Мы берем на себя обязательства открыть не менее 15 точек в Москве в течение шести месяцев после привлечения займа. Наш приоритет сегодня — стать ближе к покупателю, открываться в формате "магазина у дома" в спальных районах Москвы и Московской области»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе сети.

Сеть кондитерских Kuzina основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В 2015 компания вышла на московский рынок. А в 2018 открыла первую Kuzina в США. Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве и Миннеаполисе (США). Развивает три формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и вузе.

Елена Морозова