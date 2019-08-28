Алексей Текслер связал перспективы ТОСЭР с развитием медицины в моногородах

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер считает одной из причин, затрудняющих поиск инвесторов для территорий опережающего социально-экономического развития, проблемы с социальной инфраструктурой, в том числе состояние медицины и проведенную в малых городах оптимизацию. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его мнению, для того, чтобы компании соглашались развивать проекты на этих территориях, нужно решать проблемы с больницами.

Алексей Текслер в очередной раз отметил, что 14 инвестпроектов в пяти ТОСЭР – это мало. Для сравнения он привел пример Чусового в Тюменской области, где на предприятиях резидентов работает больше сотрудников, чем во всех южноуральских территориях опережающего развития.