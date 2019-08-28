Дорога к храму

Строительство дивеевской объездной дороги началось летом прошлого года. Чтобы построить трехкилометровую трассу, пришлось переносить электро-технические и газовые сети. Автодорога появилась в результате реализации программ по развитию туристского кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», в рамках которой до 2021 года будет выделен 1 млрд рублей, из них 222 млн - в текущем году.

Ожидается, что в сентябре 2019 года уже будет открыто движение по дороге.

Вице-губернатор Сергей Морозов считает, что новая трасса послужит транспортному развитию не только Дивеева, но и всего юга области.

По словам замглавы Дивеевского района Станислава Сырова, в ближайшее время здесь появятся также новая автостанция, перехватывающая парковка для легковых машин, туристических автобусов и центр культурного развития.

Региону на развитие туристского кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" до 2021 года будет выделен 1 млрд рублей. В этом году планируется освоить 222 млн, в 2020 - 380 млн рублей и в 2021 - 400 млн рублей.