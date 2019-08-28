В Казани впервые стартует этап Кубка мира по мотосерфингу

С 29 августа в столице Татарстана впервые стартует UIM этап Кубка мира по мотосерфингу. В состязаниях, которые будут проходить втечение трех дней в акватории реки Казанка возле Чаши, примут участие порядка 50 спортсменов из более чем 10 стран мира, говорится в сообщении пресс-служба минспорта Татарстана.

30 августа начнутся испытания трассы и первые квалификационные заезды, 31-го стартуют сами соревнования, а 1 сентября ожидается проведение финальных гонок этапа. Участники будут соревноваться между собой в прохождении дистанции на специальном мотосерфе.

Гонки стартуют в 10:00. Вход для посетителей будет свободным. Гости смогут наблюдать за соревнованиями с открытых площадок,находящихся поблизости.

"Ъ-Казань"