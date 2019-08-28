Путь к храму через кластер Деньги для туристского кластера Арзамас-Дивеево-Саров начали активно осваивать.

Работы на дивеевской объездной дороге длинной около трех километров начались летом 2018 года, а в сентябре текущего года планируется ее открытие. По мнению замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, запуск новой дороги позволит развиваться транспортной системе всего юга региона, а не только Дивеево.

Замглавы Дивеевского района Станислав Сыров рассказал, что на новой дороге появятся автостанция, перехватывающая парковка для легковых машин и туристических автобусов, центр культурного развития.

Напомним, до 2021 года на развитие туристского кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" будет выделено около миллиарда рублей.