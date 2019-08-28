Двоих жителей Батайска подозревают в использовании рабского труда 14 человек

В отношении двух жителей Батайска Ростовской области возбудили уголовное дело о использовании рабского труда (п. «а,г,д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемые подыскивали в Ростове лиц без определенного места жительства и средств к существованию и под обманным предлогом, обещая устроить их на работу, привозили в частный дом в Батайске. Там подозреваемые их незаконно удерживали и заставляли бесплатно работать. Потерпевших содержали в ненадлежащих условиях, угрожали насилием и забирали удостоверяющие личность документы.

Правоохранители освободили из рабства 14 человек. По делу идет следствие, устанавливаются другие соучастники преступления.

Дарья Голякова