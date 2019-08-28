Комитет по градостроительству после проверки покинул замглавы и сотрудники информационного блока

Заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Андрей Цацаев подал заявление об отставке. Вместе с ним увольняются также начальник отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и Петр Наталенко, работавший в отделе информационных систем. Отставка чиновников вызвана результатами внутренней проверки, по итогам которой их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает «Фонтанка.ру».

При этом издание со ссылкой на КГА отмечает, что решение об увольнении теперь уже бывшие сотрудники комитета приняли по собственному желанию, а «выявленные проблемы в сфере информационного обеспечения не влияют на эффективность работы комитета».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в апреле комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга также покинула замглавы КГА Лариса Канунникова, проработавшая в комитете более 14 лет.