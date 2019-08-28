«Газпром нефть», СОГАЗ и ТМК стали партнерами РФС

Страховая компания СОГАЗ, Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпром нефть» стали партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил председатель Комитета РФС по маркетингу и зампред правления НОВАТЭКа Денис Соловьев РБК. Он отметил, что президент РФС Александр Дюков, который более 10 лет возглавляет «Газпром нефть», в сделке не участвовал во избежание конфликта интересов.

Контракт партнеры заключили до февраля 2021 года — до завершения первого мандата господина Дюкова. В соглашениях прописаны возможности их продления. «СОГАЗ и "Газпром нефть" стали, соответственно, страховым и топливным партнерами российского футбола. ТМК заинтересована в инвестициях в развитие детско-юношеского и любительского футбола»,— сообщил господин Соловьев. По его словам, на статус партнера претендовали сразу несколько крупных игроков рынка. «Контракт с "Газпром нефтью" был наиболее интересен с точки зрения маркетинговых возможностей и взаимных активаций»,— объяснил господин Соловьев.

Он не стал раскрывать сумму спонсорских контрактов. РБК подчеркнули, что до 2021 года генеральным партнером национальных команд является НОВАТЭК, а контракт компании, по данным «Ведомостей» составляет около 330 млн руб., но господин Соловьев эту сумму опровергает.