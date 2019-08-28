Лазерные технологии – новая эра сортировки семян подсолнечника

Компания Koushuiwa внедряет передовое сортировочное оборудование TOMRA Food, что повышает уровень качества семян подсолнечника, способствуя выстраиванию премиального бренда.

Значительное повышение уровня жизни привело к тому, что китайские потребители становятся все более требовательными в отношении еды: они весьма разборчивы в том, что касается вкуса, внешнего вида и качества продуктов питания. И предприятия пищевой промышленности вынуждены учитывать данный фактор в своей работе. На этом крайне конкурентном рынке выделяется одна компания, которая завоевывает все большую популярность среди покупателей благодаря продукции высокого качества.

Suzhou Koushuiwa Food Co., Ltd., основанная в 2007 году, специализируется на производстве и продаже снеков. Компания выпускает продукцию под тремя основными брендами: Koushuiwa, Moon Street и Jiangnan Cuisines. При этом наиболее популярными продуктами являются семена подсолнечника, бобы и другие жареные семена и орехи.

В вопросах бизнеса компания Koushuiwa всегда придерживалась принципов добросовестности и качества, предлагая потребителям высококачественную продукцию и отличный сервис. Понимая важность технологического прогресса, в 2008 году компания начала внедрять передовое оборудование для повышения эффективности производства, обеспечения качества продукции и удовлетворения растущего рыночного спроса.

Повышение качества продукции благодаря применению технологичной сортировки

Производственные линии обработки семян подсолнечника обычно состоят из линии обработки сырой продукции и линии обжарки. Поврежденный материал и посторонние включения удаляются на линии первичной обработки, и отсортированные семена подсолнечника поступают на линию обжарки, где обжариваются и вторично сортируются. После этого конечный продукт упаковывают, и он поступает в продажу.

Поставка сырых семян подсолнечника осуществляется через различные каналы, а значит качество сырья может варьироваться, а сам продукт способен содержать множество примесей. Если для устранения посторонних включений на первом этапе использовать лишь механический камнеуловитель, надлежащее качество продукции можно гарантировать только в случае использования достаточного количества персонала на втором этапе сортировки. Однако, поскольку некоторые включения имеют слишком маленький размер или очень похожи на качественный продукт, их трудно обнаружить и удалить методом ручной сортировки. Эта производственная проблема актуальна для многих обработчиков.

Посторонние включения, наиболее часто встречающиеся в семенах подсолнечника

Компания Koushuiwa, будучи одним из ведущих предприятий пищевой промышленности, поняла важность оптимизации производственных линий и начала применять цветосортировочные машины на линии обработки сырья для повышения качества продукции. Однако в ходе работы выяснилось, что имеющееся у компании цветосортировочное оборудование не способно обнаруживать некоторые посторонние включения, например, части сердцевины цветка и узелки растения, так как их цвет практически идентичен цвету семян подсолнечника. Некоторые другие примеси, например дурнишник и помет животных, также довольно трудно удалить полностью. Это значит, что даже после использования цветосортировочной машины необходимо проводить повторную сортировку силами 10–15 работников.

В поиске решения задачи дальнейшей оптимизации компания Koushuiwa обратилась к другим производителям сортировочного оборудования для пищевой промышленности. В частности, к компании TOMRA — первопроходцу в области сортировочных технологий. Представители Koushuiwa обратили внимание на то, что сортировочные машины TOMRA не только обладают расширенными возможностями сортировки по цвету и форме, но также могут оснащаться детекторами ближнего инфракрасного диапазона, лазерными и другими оптическими технологиями сортировки. Поэтому именно специалистов TOMRA пригласили оценить существующие проблемы производственных линий Koushuiwa. Приняв во внимание цели, производственные мощности и бюджет Koushuiwa, TOMRA порекомендовала сортировочную машину TOMRA 3C, которая подходит для семян и орехов.

Технология ближнего инфракрасного диапазона — эффективное отделение посторонних включений из сырых семян

После того как было получено ясное представление о производственных линиях Koushuiwa, компания TOMRA провела серию испытаний на сырых семенах подсолнечника с применением сортировочной машины TOMRA 3C, оснащенной технологией ближнего ИК-диапазона и полноцветной RGB камерой. Технология ближнего ИК-диапазона от TOMRA позволяет точно определять параметры различных материалов, благодаря чему осуществляется эффективное отделение посторонних включений от семян подсолнечника.

Различные материалы в свете ближнего ИК-диапазона отображаются по-разному

Испытания, проведенные на фабрике Koushuiwa инженерами-технологами TOMRA, подтвердили, что нежелательные материалы, такие как камни, насекомые, части сердцевины цветка, узелки растений и помет животных, могут быть распознаны и удалены. Благодаря такой сортировке обеспечивается соответствие продукции стандартам качества без применения ручной сортировки на линии обработки сырья. Благодаря тому, что технология ближнего ИК-диапазона точно отделяет посторонние включения от качественного продукта, сам качественный продукт редко удаляется по ошибке, благодаря чему снижается объем потерь сырья. Руководство компании Koushuiwa впечатлили результаты работы машины TOMRA 3C, поэтому было принято решение приобрести данное оборудование.

Г-н Се Дунпин (Xie Dongping), владелец Koushuiwa Food Co., Ltd., отметил: «Результаты испытаний сортировочной машины TOMRA оказались удовлетворительными, она отделяет практически все посторонние включения и поврежденный материал от семян подсолнечника. Благодаря высокой чистоте отсортированных семян подсолнечника отпадает необходимость в повторной ручной сортировке».

Улучшение качества сырых семян подсолнечника и сокращение затрат на линии обжарки

Перед упаковыванием и поступлением в продажу сырые семена подсолнечника сначала проходят через линию первичной обработки, а затем через линию обжарки. Если невозможно обеспечить качество конечного продукта, полностью удалив посторонние включения на линии первичной обработки, на линии обжарки потребуется большое количество работников или еще одна сортировочная машина для повторной сортировки. Как бы там ни было, но после обжарки шелуха семян подсолнечника становится хрупкой, и цветосортировочная машина может их легко повредить. Поврежденная шелуха не повлияет на вкус семечек, однако негативно скажется на восприятии потребителями качества продукта и, в конечном итоге, на репутации бренда. Более того, семена подсолнечника с поврежденной шелухой могут продаваться только по низкой цене, что уменьшает прибыль производителя.

Эта проблема была решена благодаря применению оборудования TOMRA на линии первичной обработки. Теперь Koushuiwa может гарантировать чистоту продукции без необходимости использовать сортировочную машину на линии обжарки. Это позволило снизить трудозатраты, сократить расходы и предотвратить повреждение шелухи жареных семян подсолнечника.

Удобное предпродажное консультирование и локальное обслуживание

Высокая эффективность сортировки явилась главной причиной, по которой компания Koushuiwa выбрала оборудование TOMRA. Кроме того, в ходе испытаний и установки оборудования команда TOMRA продемонстрировала исключительный профессионализм. После подписания договора компания TOMRA доставила и установила машину в течение месяца. TOMRA 3C продолжает бесперебойно работать и обеспечивать эффективность производственной линии.

Благодаря успешной установке машины высокое качество продуктов из семян подсолнечника от Koushuiwa фактически гарантированно. Компания, которая, помимо жареных семян подсолнечника, производит большой ассортимент других снеков, в настоящий момент рассматривает возможность расширения сотрудничества с TOMRA и установки сортировочных машин для других сфер производства.

По мнению г-на Се Дунпина, помимо использования передовых технологий, компания TOMRA обладает прекрасной системой обслуживания: «Профессионализм TOMRA глубоко поразил меня. Когда мы повысили требования к сортировке, установленные на ранних этапах испытаний, специалист по продажам и инженер-технолог TOMRA проявили исключительное терпение и профессионализм. Они быстро предоставили свой ответ и наладили работу оборудования в соответствии с новыми требованиями».

В дополнение к высокопрофессиональной предпродажной поддержке TOMRA также обладает сильной командой специалистов послепродажного обслуживания, которая оперативно отвечает на запросы клиента.

Г-н Се Дунпин добавил: «Служба технической поддержки TOMRA всегда действует очень профессионально. После установки оборудования ее сотрудники провели для нас обучение по эксплуатации и обслуживанию машины. При возникновении даже незначительных проблем они быстро оказывали помощь удаленно — по мобильному телефону или с помощью системы WeChat, что очень удобно. Мы определенно готовы к установлению долгосрочного партнерства с компанией TOMRA».

Компания TOMRA — один из самых передовых мировых производителей технологических решений для сортировки пищевой продукции. До выхода на рынок Китая компания TOMRA уже помогла решить задачу качественной сортировки множеству предприятий пищевой промышленности во всем мире и получила единодушное признание клиентов. Компания TOMRA привержена принципам непрерывного развития технологий сортировки и готова предоставлять совершенные решения в области сортировки успешным предприятиям во всем мире. Таким, как компания Koushuiwa.