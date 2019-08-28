«Парма» заключила контракт с американским защитником

К БК «Парма» присоединился американский защитник Тони Карр. Как сообщается на сайте клуба, он прошел медицинское обследование и приступил к тренировкам вместе с остальными баскетболистами. На данный момент на сборах в Литве отсутствуют двое игроков — это Артем Забелин и Александр Платунов. Остальные спортсмены готовятся к сезону под руководством нового тренерского штаба во главе с Казисом Максвитисом.

В Прибалтике клуб сыграет семь матчей — примет участие в двух турнирах в Клайпеде и Паневежисе.

«В целом по ходу сборов мы встретимся с серьезными соперниками, это будет хорошей и интересной подготовкой к сезону в Лиге ВТБ и Кубку России»,— отметил главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис.

Сезон стартует 30 сентября. Первые два матча пермский клуб проведет на выезде. На домашней арене «Парма» проведет игру 13 октября, соперником станет красноярский «Енисей».