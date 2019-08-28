Врио губернатора назвал недоработки генплана Челябинска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер считает, что генплан Челябинска требует доработки. «Это мое мнение, и Наталья Петровна Котова его знает»,- сказал глава региона журналистам на пресс-конференции.

В частности, господин Текслер указал на то, что в генплане отсутствует один из уже существующих микрорайонов. «это и недочет в формировании техзадания, и некачественное исполнение. Есть решения в части точечной застройки, которые нужно отменить. Думаю, что публичные слушания сориентируют работу по генплану на доработку»,- сказал врио губернатора.

Публичное обсуждение генплана состоится 29 августа.