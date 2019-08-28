Земсобрание Большесосновского района повторно отправило главу в отставку

Земское собрание Большесосновского муниципального района приняло решение об удалении главы муниципалитета Вячеслава Буркова в отставку. За это решение проголосовали 11 депутатов, против высказались двое. Народные избранники считают, что господин Бурков не исполнял обязанности по решению вопросов местного значения в течение трех и более месяцев. Исполняющим обязанности главы Большесосновского района назначен депутат Владимир Тресков.

Сам Вячеслав Бурков назвал решение депутатов «незаконным и необоснованным» и заявил, что готов обращаться в суд. И. о. прокурора Большесосновского района Павел Смирнов, присутствовавший на заседании, отметил, что, согласно действующему законодательству, решение об отставке главы должно приниматься с учетом мнения губернатора Пермского края. Однако соответствующего документа в земсобрание не поступило.

Напомним, ранее депутаты уже отправляли Вячеслава Буркова в отставку. На внеочередном пленарном заседании 7 июня это решение было принято при одном голосе «против». Тогда народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Господин Бурков с решением представительного органа не согласился и обратился в Большесосновский районный суд. Суд признал незаконным и отменил решение земского собрания. После этого земсобрание обратилось с апелляцией в Пермский краевой суд. Однако решение нижестоящего суда было оставлено в силе. В конце июля глава района вернулся на рабочее место.