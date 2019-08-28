Угонщику самолета в ХМАО назначили принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении жителя селя Угут (Сургутский район) Павла Шаповалова, обвинявшегося в попытке угона рейса «Аэрофлота». Как сообщило Уральское следственное управление на транспорте СКР, суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Напомним, 22 января во время рейса «Аэрофлота» Сургут—Москва Павел Шаповалов потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он угрожал применить в отношении экипажа и пассажиров оружие, которое якобы у него было. Пилоты приняли решение садиться в ближайшем аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка самолета прошла благополучно, после чего бойцы спецназа задержали захватчика. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января Павла Шаповалова арестовали на два месяца, в мае продлили арест с переводом в психиатрическую клинику.

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Защита обвиняемого ходатайствовала о переквалификации действий Павла Шаповалова с особо тяжких на тяжкие (с ч. 2 на ч. 1). Во время последнего слова осужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По результатам комиссии экспертов Павел Шаповалов во время попытки угона рейса «страдал и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством и нуждается в применении к нему принудительного лечения».

Подробнее об угоне читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана».

Мария Арабей, Екатеринбург