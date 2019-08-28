Краевые премии за золотые олимпийские медали увеличат на 1 млн рублей

В преддверии летних Олимпийских игр в Токио-2020 власти Краснодарского края решили увеличить региональные премии для спортсменов, которые займут призовые места. Так, денежное стимулирование олимпийцев за золотую медаль вырастет с 2 млн руб. до 3 млн руб., за серебряную медаль – с 1,5 млн руб. до 2 млн руб., за «бронзу» - с 1 до 1,5 млн руб., сообщили в краевой администрации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что премии не повышались с 2012 года. На каждую Олимпиаду, по его словам, от региона отправляется по 20-25 спортсменов.

Кроме того, будут увеличены пожизненные ежемесячные стипендии для победителей Олимпийских игр и их тренерам. За «золото» они вырастут с 20 до 30 тыс. руб., за «серебро» – с 15 до 25 тыс. руб., за «бронзу» – с 12 до 20 тыс. руб.

Василий Хитрых