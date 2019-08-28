Городищенская больница не предоставила ОМВД сведения об уклоняющихся от лечения наркоманах

В Пензенской области выявлены нарушения при осуществлении контроля за лицами, на которых возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что в Сердобской больнице имени Настина, Пензенской и Каменской районных больницах сведения об уклонении правонарушителей от лечения предоставлялись несвоевременно, Городищенская райбольница вообще не предоставила в ОМВД сведений об уклонении троих наркозависимых лиц. Кроме того, в Сердобской райбольнице, несмотря на выявление в крови гражданина наркотических средств, информация об этом не была направлена в правоохранительные органы.

Министру здравоохранения Пензенской области внесено представление, пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Иван Сергеев