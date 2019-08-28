АО «Черномортранснефть» ликвидирует розлив нефти, возникший по вине неизвестной компании

АО «Черномортранснефть» оказывает техническую помощь в ликвидации последствий выхода нефти, возникшего по вине неизвестной на данный момент организации. По предварительным данным, возможным источником загрязнения является одна из промысловых скважин, выведенная из эксплуатации. ЧП произошло 27 августа в Апшеронском районе Краснодарского края. На р. Пшиш были обнаружены нефтяные пятна, и администрация района обратилась в АО «Черномортранснефть» с просьбой об оказании содействия в ликвидации выхода нефти со старых промыслов.

Сотрудники АО «Черномортранснефть» установлены боновые заграждения с целью не допустить распространение нефти по поверхности реки. Кроме того, специалисты компании оказали помощь в разработке котлована для перехвата поступления нефти в водную акваторию и дальнейшего сбора.

Работы АО «Черномортранснефть» по оказанию помощи по сбору нефти осуществляются во взаимодействии со специалистами местной администрации и оперативной группы Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона. В данный момент административными органами устанавливается собственник скважины.

Елена Рыжкова