Алексей Текслер поручил увеличить среднюю зарплату в регионе в 1,5 раза за пять лет

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу областному правительству добиться увеличения средней зарплаты в регионе минимум в 1,5 раза за пять лет. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции.

«Мы занимаем 35-е место в стране по зарплатам, это никуда не годится. Я обозначал промышленникам эту проблему и необходимость развития социальной инфраструктуры»,- сказал господин Текслер. По его словам, уже достигнуты договоренности по индексации зарплат с рядом предприятий, многие из них уже провели ее на уровне, превышающем инфляцию.

Добиться улучшения экономических показателей, которые позволят повышать зарплаты, по мнению Алексея Текслера, можно в том числе за счет развития внутренней кооперации. «У нас колоссальные возможности в этом плане, но промышленники почему-то покупают не у соседей, а за рубежом»,- добавил он.