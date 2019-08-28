При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

На судоверфи завода «Красное Сормово» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) в 8:23 случился пожар. Его площадь составила около 5 кв. м, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области, пожар был потушен. В результате ЧП погибли двое рабочих завода, еще один сотрудник госпитализирован с ожогами.

«Возгорание произошло на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении подруливающего устройства. Родственникам погибших и пострадавшему будут выплачены денежные компенсации»,— сообщили на предприятии.

Создана комиссия для выяснения обстоятельств и причин возникновения пожара, кроме того, на «Красное Сормово» выехали следователи Приволжского следственного управления СКР на транспорте для проведения доследственной проверки.

Роман Кряжев, Нижний Новгород